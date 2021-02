Ex- Remo, Júlio Rusch disputa o Campeonato Paulista pelo São Bento

O meia Júlio Rusch, 23 anos, ex-Clube do Remo, é o novo reforço do São Bento (SP).

O jogador tem vínculo com o Coritiba (PR) e assinou contrato de empréstimo até o final do Campeonato Paulista com o Bentão. Júlio Rusch, no ano de 2020, disputou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Remo, onde conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro pela equipe azulina com 23 jogos realizados.

O meia, formado nas categorias de base do Coxa, atuou pela equipe sub-23 do Figueirense antes de defender Londrina e Remo. Ele é o 16º reforço do São Bento que está em pré-temporada visando a disputa do Campeonato Paulista.

A estreia do Bentão está prevista para o dia 28 de fevereiro, diante do Mirassol, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O São Bento integra o Grupo B, ao lado de Ferroviária, Ponte Preta e São Paulo.