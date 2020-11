Jornalista paraense leva susto de jogador em transmissão ao vivo da Série A; assista

No jogo entre Sport-PE x Atlético-GO, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ocorrido ontem (23), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a repórter paraense Sabrina Rocha, que integra a Globo Nordeste, foi surpreendida pelo jogador Rithely, do Atlético-GO, no momento em que repassava informações da partida.

Enquanto Sabrina passava as informações do confronto ao vivo pelo canal SporTV, o jogador aproveitou para dar um susto em Sabrina, que ficou sem entender e em seguida recebeu um abraço de Rithely, que em seguida saiu sorrindo.

ASSISTA

Rithely jogou no Sport-PE por quase 10 anos e brincou com a jornalista que cobriu o clube rubro-negro neste período. Sabrina Rocha é paraense, formada em jornalismo pela UFPA e desde 2004 trabalha em Pernambuco (PE).