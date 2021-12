Jorge Jesus sinaliza retorno ao Flamengo em reunião com dirigentes do clube, diz site

O técnico Jorge Jesus teria dito 'sim' para o Flamengo em reunião realinada na última terça-feira (21) com o vice de futebol do clube, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel. A informação é do portal UOL.

Segundo o site, o comandante falou para a dupla de dirigentes que desejaria voltar a treinar o clube no qual história em 2019 e 2020. O único entrave é a liberação do time português Benfica, o qual Jorge Jesus ainda tem contrato até junho de 2022

A saída do time português só ocorre mediante a um acordo. A multa para deixar o Benfica é de 6 milhões de euros, cerca de R$ 39 milhões.

Segundo o portal, o Flamengo enxerga o valor fora da realidade do futebol e tenta reduzir a quantia.

Apesar de ter classificado o time para as oitava de final da Champions League, Jorge Jesus não tem apoio da torcida do Benfica.