Jordânia x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (06/02) pela Copa da Ásia

Jordânia x Coreia do Sul disputam hoje, terça-feira (06/02), a semifinal da Copa da Ásia. O jogo será realizado às 12h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Jordânia x Coreia do Sul ao vivo?

A partida entre Jordânia x Coreia do Sul pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 12h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Jordânia x Coreia do Sul chegam para o jogo?

Jordânia goleou Malásia por 4 a 0, empatou com Coreia do Sul por 2 a 2 e venceu Bahrein por 1 a 0. Depois, o time eliminou Iraque por 3 a 2 e Tajiquistão por 1 a 0.

Além de seu empate com a Jordânia por 2 a 2, a Coreia do Sul venceu Bahrein por 3 a 1, empatou com Malásia por 3 a 3, venceu Arábia Saudita nos pênaltis após empate de 1 a 1 e derrotou Austrália por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Jordânia x Coreia do Sul: prováveis escalações

Jordânia: Yazid Abu Layla, Abdallah Naseeb, Yazan Al-Arab, Salem Al-Ajalin, Ihsan Haddad, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed Fadel, Moussa Al-Tamari, Mahmoud Al Mardi, Ali Al Olwan e Yazan Al-Naimat. Técnico: Hussein Amotta.

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo, Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Seol Young-woo, Park Yong-woo, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan e Cho Gue-sung. Técnico: Jurgen Klinsmann.

FICHA TÉCNICA

Jordânia x Coreia do Sul

Copa da Ásia

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, Catar

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2024, 12h