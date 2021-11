Jogadora do PSG vítima de emboscada conta detalhes da agressão: 'Tentei me proteger'

A jogadora do PSG, Kheira Hamraoui, revelou detalhes do atentado que sofreu no início deste mês. A atleta mostrou hematomas pelo corpo e disse que foi agredida por homens encapuzados usando barras de ferro.

Segundo o jornal francês L'Équipe, Hamraoui relatou que foi abordada a poucos metros de casa. Ao se aproximar de um caminhão, dois homens com máscaras de esquiador desceram do veículo e invadiram o carro onde ela estava. Quando chegou em casa, os homens começaram a agredi-la. Tentei me proteger com as mãos o máximo que pude", disse a jogadora. Após alguns minutos das agressões, os encapuzados fugiram.

Entenda o caso

No início de novembro, Kheira voltava de carona de uma confraternização do PSG com Aminata Diallo, sua companheira de equipe. Apenas Kheira teria sido alvo do ataque. Inicialmente, os investigadores suspeitaram que Diallo tinha orquestrado o ataque — ela chegou a ser detida, mas acabou liberada após 36 horas por falta de provas.

Nos últimos dias, veio à tona a hipótese de uma possível vingança por um possível caso extraconjugal. De acordo com a procuradoria da República de Versalhes, o chip do celular de Hamraoui estava no nome de Éric Abidal, ex-futebolista francês e ex-diretor do Barcelona. Quando Kheira jogava no clube espanhol, os dois teriam supostamente tido um caso.