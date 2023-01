Jogador é perseguido e ameaçado de morte por torcedores na Itália

O meia Nicolò Zaniolo, da Roma, da Itália, foi alvo de insulto e manifestações da torcida do clube italiano. Na última segunda-feira, o jogador chamou a polícia durante a madrugada, após a presença de torcedores da Roma próximo de sua casa. Eles permaneceram perto da casa do atleta e o amealharam de morte. O grupo só deixou o local com a chegada dos policias.

O jogador é questionado por parte da torcida da Roma e uma possível saída do clube não está descartada. Segundo a imprensa italiana, o meia se mostra desinteressado por uma proposta do Bournemouth, da Inglaterra e quer permanecer atuando na Itália. Outra proposta é do Milan, porém, não é algo que interesse à Roma.