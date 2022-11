Jogador da França se lesiona na estreia e pode ser cortado da Copa do Mundo de 2022, afirma seleção

Recheada de desfalques antes da estreia na Copa do Mundo de 2022, a França pode ter mais uma baixa durante o torneio. Aos 12 minutos do primeiro tempo da estreia contra a Austrália, o lateral-esquerdo Lucas Hernández saiu de campo sentindo fortes dores no joelho. De acordo com a seleção francesa, o jogador passará por exames nas próximas horas para saber se há ou não lesão no local.

Hernández se lesionou sozinho ao sofrer um drible no lance do gol de Goodwin, da Austrália, aos nove minutos de jogo. Ele ficou vários minutos caído no gramado, sentindo fortes dores. O jogador precisou de ajuda de médicos franceses para deixar o campo e ir para os vestiários.

Caso seja detectada uma lesão, Lucas Hernández pode se juntar a uma longa lista de lesionados e cortados da seleção francesa. Veja a lista abaixo: