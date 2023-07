Já classificado, Águia de Marabá encerra primeira fase da Série D contra o Princesa, fora de casa

Dono da terceira melhor campanha do grupo 1 da Série D, o Águia de Marabá faz neste sábado (22) a sua última partida na primeira fase da competição, contra a equipe do Princesa do Solimões. O jogo começa a partir das 17 horas, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Embora esteja matematicamente classificado, o Azulão quer manter a sequência positiva para garantir a classificação entre os primeiros do grupo.

A classificação do Águia aconteceu na rodada anterior, diante de um espetáculo para o torcedor, que viu o time massacrar o São Raimundo-RR por 6 a 1, em pleno Zinho Oliveira. A equipe comandada pelo então estreante Rafael Jacques fez uma apresentação vibrante e saiu de campo ovacionada pela torcida. Agora, no apagar das luzes da primeira fase, o time quer manter a pegada e deixar o amazonas, caso a Tuna Luso perca em casa para o Trem-AP, na segunda posição.

Em tese, a classificação na vice-liderança influencia na fase de "mata-mata", onde as partidas são feitas por combinação das posições dos clubes. Passando em segundo, o Águai enfrenta o terceiro colocado do grupo 2, mas se avançar no terceiro lugar, enfrentará o segundo colocado do grupo 2.

Para o confronto deste sábado, o time não tem baixas significativas e a base titular deve ser a mesma que goleou o São Raimundo-RR, com destaque para o goleiro Axel Lopes e a dupla de ataque formada por Wander e Luam Parede. Do outro lado, o Princesa do Solimões vem disposto a arrematar a vaga no apagar das luzes. O time do veterano técnico Aderbal Lana está na porta da zona de classificação, com os mesmos 18 pontos que o Humaitá-AC, que leva vantagem no número de vitórias (5-4).

Apesar da desvantagem na tábua classificatória, o Princesa do Solimões, atual quinto colocado, joga por uma vitória simples e um tropeço do concorrente acriano, que enfrenta o Nacional-AM em casa. Ao menos no retrospecto de jogos o Tubarão vem em boa fase. A última derrota na Série D foi na 7ª rodada, para a Tuna Luso. Desde então foram duas vitórias e quatro empates.

Ficha Técnica

Data: 22/07/2023

Local: estádio Gilberto Mestrinho, Manacapuru (AM)

Hora: 17h

Árbitro: Augusto Domingos Borges Ortega (MS)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Whendell Saraiva da Silva (AM)

Quarto árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (AM)

Princesa do Solimões: Waldson; Eric, Koffi, Naylor, Jonas; Wesley, Jonas, Max, Lucas; Bombado e Ivan

Técnico: Aderbal Lana

Águia de Marabá:Axel; Bruno Limão, Rodrigo, Betão, Alan Maia; Gabriel Agú, Patrick, Douglas Lima, Wendell; Wander e Luam Parede.

Técnico: Rafael Jacques.