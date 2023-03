Itupiranga luta contra o rebaixamento e precisa da vitória no jogo contra o Castanhal

Dois jogos importantes da sexta rodada do Parazão são realizados neste final de semana no interior do Pará. Primeiro, o Itupiranga enfrenta o Castanhal, no sábado (11), às 15h30, em casa, no Estádio Jaime Sena Pimentel. Já no domingo (12), o Cametá enfrenta o Bragantino, às 10h, em casa, no Estádio Orfelino Martins Valente, o Parque do Bacurau.

Lutando contra o rebaixamento, o Itupiranga precisa da vitória contra o Castanhal, e que o São Francisco e o Independente percam nos jogos contra Tuna e Paysandu, no domingo, para ter o vislumbre de subir na tabela. Caso vençam, os donos da casa chegam a cinco pontos na tabela e encostam no adversário de sábado, ficando longe da lanterna.

Já o Japiim da Estrada luta para manter a posição confortável no grupo C, onde é o líder com seis pontos, sendo o sétimo colocado na classificação geral do Parazão.

Itupiranga x Castanhal

Data: 11 de março

Hora: 15h30

Local: Estádio Jaime Sena Pimentel, em Itupiranga.

Arbitragem: Jânio Balzac Pereira

Auxiliares: Antônio Alves Teixeira Filho e Jheyciene Sinaira dos Santos