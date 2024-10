Istanbul x Rapid Wien: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Conferência

Futebol

Após decisão do STJD, FPF divulga tabela atualizada e novas datas da semifinal do Parazão B2

Depois de um imbróglio judicial envolvendo a perda de pontos de equipes da Série B2 do Parazão, a federação divulgou a nova data das semifinais do torneio, baseada por meio de uma nota técnica, publicada no site