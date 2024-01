Iraque x Jordânia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/01) pela Copa da Ásia

FUTEBOL

Remo: Atacante Ribamar treina, é apresentado e disse estar pronto para o clássico Re-Pa

Atacante Ribamar, ex-Vasco, teve seu primeiro contato com a torcida do Remo no treino aberto feito pelo clube neste domingo. Jogador disse não estar 100%, mas garante que pode ser utilizado no clássico contra o Paysandu