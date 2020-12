Invicto no Diogão, Bragantino prepara time para disputa de vaga contra Juventude Samas

O Bragantino está acelerando trabalhos para o jogo de volta contra o juventude Samas- MA pela disputa de vaga na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (8) o elenco trabalhou no período matinal no campo da parada Bom Jesus num treino forte comandado por Cacaio.

No período da vesperal o técnico programou para o elenco o vídeo do jogo de sábado (5) diante dos maranhenses com a intenção de avaliar a atuação do Tubarão

O Bragantino não ter alteração na equipe, mas o técnico Cacaio, cauteloso, disse que vai esperar pelos treinos finais para definir o time.

O meia Túlio segue em treinos de transição. Volante Ricardo Capanema cumpre período de isolamento devido testar positivo da covid-19 na semana passada.

Como ninguém venceu em São Mateus- houve empate de 1 a 1, a decisão será no Diogão, no jogo marcado para às 15h.

Tubarão mantém uma invencibilidade de sete jogos no

Na Série D não há critérios de gols fora de casa e por isso, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

O vencedor encara, na próxima fase, o Itabaiana-SE ou o Floresta-CE.

Tubarão mantém uma invencibilidade de sete jogos na Série D jogando no Diogão. São seis vitórias e um empate.