Internautas ironizam 'recaída' de Diego Souza: 'Terá o que merece no Grêmio'

O Grêmio anunciou a renovação de contrato com o atacante Diego Souza, que terminou a temporada de 2021 como centroavante da equipe rebaixada no Brasileirão. Só que o que poderia ser uma simples extensão contratual se tornou em revolta. Especulado no Sport, Diego recebeu algumas reclamações dos torcedores pela "ilusão".

Após a confirmação do rebaixamento e o fim do Brasileiro, o Grêmio havia anunciado a saída de Diego Souza. Sem um atacante considerado titular no elenco, a diretoria optou, semanas depois, em acordar com artilheiro ex-Vasco e São Paulo. Livre no mercado, torcedores do Gigante da Colina e do Sport revelaram nas redes sociais o desejo de contar com o atleta em 2022.

Nesta semana, internautas rubro-negro notaram que Diego estava curtindo uma festa nos Estados Unidos com amigos dos tempos em que ele atuava em Recife. Agora, nesta sexta, alguns torcedores se irritaram com o retorno do craque. Mas, dessa vez, gremistas reclamaram do "impasse" gerado pelos dirigentes.



- Esse é o planejamento do Grêmio para o ano que vem - digitou um tricolor. O nome do jogador chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 8 mil menções.