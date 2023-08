Internautas acreditam que Rony é o paraense com mais chances de ser convocado por Fernando Diniz

O aguardado momento chegou para os que acompanham a Seleção Brasileira. O técnico Fernando Diniz, conhecido por sua filosofia de jogo ofensivo e o trabalho à frente do Fluminense, realiza a primeira convocação para a Seleção Brasileira, às 14h, nesta sexta-feira (18). Os escolhidos farão parte das duas primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Dois confrontos se aproximam: o primeiro, contra a Bolívia, no Estádio no Mangueirão, e o segundo, contra o Peru, fora de casa.

A estreia acontecerá no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro, às 21h45, contra os bolivianos. O estádio, com capacidade para 50 mil torcedores, será o palco do encontro, que terá cobertura completa de O Liberal. O último jogo da Canarinho nesse campo data de 2012, quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 no Superclássico das Américas, com gols de Lucas Moura e Neymar.

Com 49 anos de idade, Diniz aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o cargo interinamente até a chegada do renomado Carlo Ancelotti. O técnico italiano já tem um acordo firmado com a CBF para assumir a equipe a partir do próximo ano, trazendo ainda mais expectativas para o futuro da seleção.

Enquete

O clima de expectativa também tomou conta das redes sociais, onde os internautas paraenses manifestaram suas opiniões. Enquetes realizadas nas redes sociais do Jornal O Liberal revelaram que os torcedores do Pará estão confiantes de que o atacante Rony, jogador do Palmeiras, é o atleta do Estado com maiores chances de ser convocado por Diniz. Com 29,4% dos votos no Twitter e 52% no Facebook, Rony foi apontado como o favorito para representar o Estado na convocação.

Já Paulo Henrique Ganso e Yago Pikachu, também foram mencionados, receberam 11,8% dos votos cada no Twitter e 10% e 26% dos votos no Facebook, respectivamente. Por outro lado, uma parcela significativa dos participantes optou por não escolher nenhum jogador, com 47,1% dos votos no Twitter e 12% no Facebook.

Apenas no site de O Liberal, Rony perdeu a votação. 23% acredita que o palmeirense será convocado, enquanto Yago Pikachu e Paulo Henrique Ganso empataram com 30,77%. Já 15.38% crê que nenhum deles será chamado.

Atenções voltadas

Com a expectativa nas alturas e a torcida ansiosa, a primeira convocação de Fernando Diniz traz consigo um clima de renovação e otimismo para a Seleção Brasileira. Os jogos contra a Bolívia e o Peru serão momentos cruciais para que o treinador comece a moldar a equipe de acordo com sua visão de jogo e estratégia. Os olhos do país estarão voltados para o Estádio do Mangueirão, onde a Canarinho dará seus primeiros passos rumo à Copa do Mundo de 2026.