Internacional x Sport: onde assistir e escalações do jogo de hoje (31/03) pelo Brasileirão Feminino

Internacional x Sport Recife disputam hoje, segunda-feira (31/03), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Campo do SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Sport ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Inter passou por uma derrota de 3 a 2 para o Bahia e outra de 3 a 0 para o Bragantino.

Já o Sport Recife acumulou uma derrota de 7 a 0 para a Ferroviária e outra de 2 a 0 para o Real Brasília.

Inter x Sport: prováveis escalações

Internacional: Tainá; Marzia, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Capelinha, Jordana (Marzia), Pati Llanos e Julia Bianchi; Rafa Mineira e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos.

Sport Recife: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia Maria, Isis e Pereirinha; Gessica, Jaque e Yanca. Técnica: Regiane Santos.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Sport Recife

Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Campo do SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 31 de março de 2025, 16h