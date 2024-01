Inter de Milão x Lazio: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (19) pela Supercopa da Itália

Inter de Milão x Lazio disputam hoje, sexta-feira (19/01), a semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter de Milão x Lazio ao vivo?

A partida entre Inter de Milão x Lazio pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Inter de Milão x Lazio chegam para o jogo?

Na atual edição do Campeonato Italiano, Inter lidera com 16 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 49 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Lazio é o 6° colocado da competição e soma 10 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 24 gols marcados e 20 gols sofridos.

No último duelo entre as equipes, realizado no dia 17 de dezembro de 2023 pela Série A italiana, Inter venceu Lazio por 2 a 0.

Inter de Milão x Lazio: prováveis escalações

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini; Matteo Guendouzi, Matías Vecino e Luis Alberto; Pedro, Ciro Immobile e Felipe Anderson. Técnico: Maurizio Sarri.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Lazio

Supercopa da Itália

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 19 de janeiro de 2024, 16h