Inter de Limeira x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (28/02) pelo Paulistão

Inter de Limeira x São Paulo disputam nesta quarta-feira (28/02) uma partida atrasada pela 5° rodada do Paulistão. O jogo inicia às 21h35 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasíli (DF). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Inter de Limeira x São Paulo ao vivo?

A partida Inter de Limeira x São Paulo poderá ser assistida pela TV Record e pelo Paulistão Play, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como Inter de Limeira x São Paulo chegam para o jogo?

Inter de Limeira é o vice-líder do Grupo C com 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

São Paulo está na vice-liderança do Grupo D e soma 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Inter de Limeira x São Paulo: prováveis escalações

Inter de Limeira​: Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito, Andrew (Gabriel Silva ou João Felipe) e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Welington Rato, Lucas e Michel Araújo (Luciano); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Inter de Limeira x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasíli (DF)

Data/Horário: 28 de fevereiro de 2024, 21h35