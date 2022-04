Inspirado em Manga, dia do Goleiro é celebrado no dia 26 de abril; entenda

O goleiro é uma das posições mais visadas e questionadas dentro de campo. Em poucos minutos dentro de campo, o jogador pode virar herói e, rapidamente, se tornar o vilão do jogo. Por isso, com o intuito de reconhecer a importância dos atletas no futebol, em 1976 foi criado o Dia do Goleiro.

A data foi criada, especialmente, como um reconhecimento a um dos principais jogadores da posição do futebol brasileiro: Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga. O goleiro fez história no Internacional quando conquistou o bicampeonato Brasileiro entre 1975 e 1976.

Além disso, Manga jogou em times como Grêmio, Botafogo, Sport e Nacional-URU. O brasileiro conquistou títulos e torcidas por onde passou. E como 26 de abril é seu aniversário, a data tornou-se um o momento para celebrar a posição. O ex-goleiro também disputou a Copa de 1966, foi reserva de Gilmar, mas foi titular na partida contra Portugal, vencida por 3 a 1 pelos europeus, que causou a eliminação do Brasil.

De onde surgiu a ideia?

O tenente Raul Carlesso e o capitão Reginaldo Pontes Bielinski, professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, tiveram a ideia de criar a data comemorativa. Na época, o Dia do Goleiro seria comemorado no dia 14 de abril. Isso porque naquele dia, foi celebrada uma grande festa de goleiros no estado.

Mas, no ano seguinte, quando Manga ainda era goleiro do Internacional e já havia sido campeão brasileiro, a homenagem se consolidou no dia 26 de abril.

Aqui no estado, um dos maiores exemplos atuais de ídolos da posição é o goleiro azulino Vinicius. Chamado de "paredão" pela torcida, o jogador se destacou por aparecer em momentos decisivos, como em disputas de pênaltis.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)