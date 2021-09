Inscrições para o Campeonato Paraense de Futebol de base começam hoje (14)

As inscrições para o Campeonato Paraense sub-17 e sub-20 começam nesta terça-feira (14) e vão até o próximo dia 21. Os times interessados em participar da competição devem se inscrever nesse período. Com isso, a Federação Paraense de Futebol terá o quantitativo exato de participantes para poder elaborar a tabela e o regulamento do torneio.

Depois da reunião técnica que ocorreu ontem (13), foi apresentado, dentre outras coisas, os protocolos de saúde que precisam ser seguidos. Como a competição terá muitos jovens menores de idade, será necessário apresentar documentos especiais, com inquéritos.

“O sub-20 precisará de cartão de vacinação, cópia ou digital. Para os não vacinados, autorização dos pais ou responsáveis e exame inicial. No sub-17, será pedido a autorização dos pais e responsáveis, além do exame inicial”, explicou Del Filho, diretor do Departamento de Competições da FPF

Nesta terça-feira (14), às 15h, na sede da FPF, ocorre a reunião técnica para o Parazão feminino. O congresso final para decidir o formato do campeonato será no dia 24/09.