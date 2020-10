Inovação em arena: Saiba detalhes do maior telão em um estádio no mundo

Foi-se o tempo que os estádios tinham telões modestos. O SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu a primeira tela 4K da história dos estádios. A arena é casa dos times Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, da National Football League (NFL).

O estádio, com capacidade para 70 mil pessoas e inaugurado em setembro deste ano, também será sede do Super Bowl LVI, em fevereiro de 2022, de jogos da Copa do Mundo de 2026, que será dividida entre Estados Unidos, Canadá e México, e possivelmente receberá a abertura da Olimpíada de 2028.

A tela colocada no SoFi Stadium é da marca Samsung. Os displays instalados formam um painel de vídeo suspenso central de 6,5 mil m² com dupla face. O telão de última geração não só apresenta a maior quantidade de LEDs já usados em uma arena destinada a esportes ou entretenimento, mas também tem a primeira e única produção de vídeo 4K completa em um estádio.

- O SoFi Stadium conta com tecnologia de exibição de ponta e é mais um exemplo do compromisso da Samsung em mudar a forma como os fãs interagem com os esportes ao vivo disse Harry Patz, vice-presidente sênior e gerente geral da Divisão de Displays da Samsung Electronics America:

- Estamos orgulhosos de equipar o estádio com uma icônica tela LED 4K com dupla face e tecnologia de Digital Signage da Samsung para garantir que cada espectador tenha uma experiência única todas as vezes que for ao Hollywood Park. O SoFi Stadium já é um dos estádios mais comentados da NFL e a Samsung tem a honra de fazer parte de sua história desde o início.

Imagem da fase de instalação do telão (Foto: Divulgação/SoFi Stadium)

Jason Gannon, diretor administrativo do SoFi Stadium, também exaltou o telão:

- A tecnologia LED da Samsung representada no painel de vídeo do SoFi Stadium é diferente de tudo que os fãs já experimentaram. O design, bem como os recursos de áudio e vídeo do painel são os primeiros de seu tipo nos esportes e criarão um novo paradigma para a experiência no estádio.

O telão possui o maior sistema de reprodução de conteúdo em LED já implantado. Com quase 80 milhões de pixels distribuídos em 8 milímetros, de centro a centro, cada painel pode ser programado de forma única ou congruente com estatísticas, conteúdo ao vivo e animado.

O maior painel tem mais de 12 metros ou quatro andares de altura. Seu menor painel tem mais de 6 metros. E seu tamanho e formato exclusivos o tornam mais largo que o campo de jogo e oferecem aos torcedores uma vista espetacular de qualquer lugar do estádio, ampliando a ação que ocorre no gramado durante as partidas de futebol americano.

Os diferentes tamanhos dos painéis de vídeo são projetados para satisfazer aos espectadores em todos os assentos, desde a lateral até o andar superior. Os fãs sentados na parte inferior do estádio verão o interior do telão exatamente em frente a sua linha de visão, enquanto os espectadores na parte superior verão os painéis externos.