Indigena paraense torcedor do Flamengo acompanha partida do Rubro-Negro no Maracanã

Um indígena paraense chamou a atenção nas redes sociais neste domingo (3). Juarez Munduruku, morador de uma aldeia que fica no município de Itaituba, no sudeste do Pará, foi ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, acompanhar a partida Flamengo x Cuiabá, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O fato foi registrado pelas mídias oficiais do clube Rubro-Negro.

Juarez conta que estava no Rio de Janeiro para participar de um evento e aproveitou a estadia na cidade para assistir ao jogo do Flamengo, clube do coração. Segundo ele, quase todos os habitantes da aldeia onde vive torcem para o Mengão.

"É a minha primeira vez no Maracanã. Vim para um evento no Rio e decidir vir ao estádio, para apreciar a partida. A aldeia é quase toda flamenguista. O Flamengo cresceu pelo Brasil inteiro. É difícil você ver uma aldeia que não tenha pelo menos um flamenguista", explicou.

A partida entre Flamengo e Cuiabá é decisiva para as pretensões do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Para continuar sonhando com o título, o Mengão precisa vencer os mato-grossenses dentro de casa. A última rodada do torneio está marcada para ocorrer na quarta-feira (6).