Independiente x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/11) pelo Argentino

Independiente Rivadavia x River Plate disputam hoje, quinta-feira (21/11), a 23° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Los Polvorines, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Rivadavia é o 24° colocado da segunda fase com 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 15 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o River Plate está em 4° lugar na competição e soma 9 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Argentino.

Independiente x River Plate: prováveis escalações

Independiente: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Tobías Ostchega; Mauricio Cardillo, Franco Romero, Diego Tonetto; Victorio Ramis e Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Daniel Zabala, Milton Casco; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Pablo Solari e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Los Polvorines, Argentina

Data/Horário: 21 de novembro de 2024, 21h30