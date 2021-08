Incêndio atinge casa de destaque do Fortaleza; clube lamenta

A casa do atacante do Fortaleza Wellington Paulista sofreu um princípio de incêndio no início da noite desta terça-feira (24). Segundo um comunidcado feito pela página oficial do clube no twitter, o jogadore e os familiares não ficaram feridos.

Segundo o Fortaleza, a família do atleta não estava em casa no momento do acidente e foram constatados apenas danos materiais. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada. A causa do incêndio ainda será apurada pela corporação.

O clube informou que se solidariza com o jogador e que segue dando todo o suporte necessário.

Wellington Paulista defende as cores do tricolor cearense a três temporadas. Neste ano, o jogador é um dos artilheiros do clube. São 11 gols em 31 jogos.