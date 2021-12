Imprensa portuguesa destaca a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo: 'Impressionado com o que viu'

O Flamengo oficializou a chegada do português Paulo Sousa como novo técnico nesta semana, mais precisamente na última quarta-feira, e a imprensa do país do treinador tem repercutido a sua troca da seleção polonesa pelo Rubro-Negro. Até o seu crescimento exponencial nas redes sociais foi destacado.

Em trecho de uma matéria do jornal "Record" acerca das primeiras horas de Paulo Sousa como contratado do Fla, foi enaltecido o seu trabalho nos bastidores:

"Paulo Sousa tem em mãos relatórios de todos os mais de 30 atletas que fazem parte do plantel rubro-negro. As informações são compartilhadas e as reuniões continuam no campo virtual, com chamadas de vídeos entre os diversos membros dos departamentos. Márcio Tannure é quem está em contato permanente com o treinador. Até agora, Paulo está impressionado com o que viu", diz a publicação, recordando quando Sousa inicia os trabalhos no Ninho do Urubu:

Paulo Sousa não quer perder tempo e, enquanto trata das questões relacionadas a mudança para o outro lado do Oceano Atlântico, trabalha como se estivesse no Rio de Janeiro. O objetivo principal passa por não desperdiçar um dia que seja, já que o técnico tem data marcada para começar por lá: 10 de janeiro.

O jornal "A Bola", também de Portugal, também deu um significativo espaço para a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo e sublinhou as declarações de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, a respeito de Jorge Jesus e a não possibilidade pela espera por Mister.

Outro veículo português, "O Jogo" foi outro a trazer detalhes sobre a contratação e, principalmente, a destacar a justificativa de Paulo Sousa para acertar com o Flamengo.

"A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar junto a um clube que tenha ambições constantes", explicou Paulo Sousa, que assinou com o Fla até dezembro de 2023.