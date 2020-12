Ídolo do Remo, técnico do Castanhal acerta permanência para a temporada 2021

Após ser o time revelação nesta temporada do futebol paraense, o Castanhal deu mais um passo para estabilizar o seu projeto. Pelo Instagram, o técnico Artur Oliveira, que classificou o Japiim para a Série D e Copa do Brasil do ano que vem, confirmou a renovação do contrato para a temporada 2021.

Ídolo do Clube do Remo, Artur foi um dos principais responsável pela campanha que levou o Castanhal à terceira colocação do Campeonato Paraense deste ano.