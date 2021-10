Hotel de Belém comete gafe com nome e escudo do adversário do Paysandu

A equipe do Penarol-AM chega a Belém no início da tarde para enfrentar o Paysandu, amanhã (20), às 20h, na Curuzu, pela segunda fase da Copa Verde 2021. A delegação amazonense ficará hospedada em um hotel da capital, que acabou cometendo uma gafe com o nome e escudo do clube.

Na recepção do hotel, consta o escudo do Remo, que está hospedado e o do Penãrol do Uruguai. A jornalista Larissa Balieiro publicou em seu perfil no Twitter uma foto do escudo.

Paysandu x Penarol se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 20h, na Curuzu, em Belém. O jogo é válido pela Copa Verde, quem vencer avança na competição, caso a partida termine empatada a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.