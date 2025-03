Hospital abre protocolo para confirmar morte encefálica de jogador do Red Bull Bragantino

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, no interior de São Paulo, informou na noite desta terça-feira (5) a abertura dos procedimentos para confirmar a morte encefálica do jogador Pedro Severino, de 19 anos. O atacante, que fazia parte das categorias de base do Red Bull Bragantino, sofreu um traumatismo craniano em um acidente na Rodovia Anhanguera, ocorrido na madrugada da mesma terça-feira.

Em nota oficial, o hospital detalhou que o protocolo para a confirmação da morte encefálica segue rigorosos critérios médicos. "Após avaliação criteriosa e em conformidade com todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa a abertura dos procedimentos para a confirmação de morte encefálica do jovem de 19 anos, vítima de um trágico acidente na Rodovia Anhanguera", declarou a instituição.

O protocolo exige exames clínicos realizados por dois médicos diferentes, com intervalo mínimo de uma hora entre eles, além de um teste de apneia e exames complementares. O processo pode durar até 24 horas após sua abertura, que ocorreu às 16h30 desta terça-feira. O hospital informou ainda que está prestando suporte à família do jogador.

Acidente grave e cirurgia

Pedro Severino sofreu um traumatismo craniano ao se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera. O carro em que estava colidiu com a traseira de um caminhão. Ele passou por uma cirurgia de emergência, mas seu estado foi considerado "extremamente delicado" desde a internação.

Outro jovem jogador que estava no veículo, o meia Pedro Castro, de 18 anos, também do Red Bull Bragantino, sofreu apenas ferimentos leves, com algumas escoriações pelo corpo. Ele recebeu alta hospitalar às 16h50 desta terça-feira.

Promessa do futebol brasileiro

Considerado uma promessa do futebol, Pedro Severino iniciou sua trajetória no Botafogo-SP e tinha contrato com o clube até dezembro de 2027. Na última semana, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Em 2024, destacou-se ao marcar quatro gols na Copa Paulista, tornando-se artilheiro da equipe na competição. Neste ano, também disputou uma partida no Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 contra o Água Santa. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrou em campo quatro vezes e marcou um gol.