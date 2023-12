Jogador de futebol americano do Remo morre em acidente de moto em Belém

O estudante Thales Luigi, de 19 anos, morreu neste final de semana após um acidente de moto. O jovem era jogador do Remo Lions, equipe de futebol americano e flag football do Leão Azul. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26) pela página do time nas redes sociais.

Segundo o clube, o Thales foi vítima de um acidente de moto na madrugada do último domingo (24), na avenida Perimetral. Ele dirigia o veículo em alta velocidade quando se chocou com um carro. A morte do atleta, no entanto, só foi confirmada no dia seguinte.

Em nota nas redes sociais, o Remo Lions manifestou solidariedade à família de Thales. Confira: