Horários dos jogos da estreia do Remo e do Paysandu no Parazão são alterados

A Federação Paraense de Futebol (FPF) alterou os horários dos jogos de estreia de Remo e Paysandu no Parazão 2022. A partida do Paysandu contra o Bragantino, marcado para o dia 26 de janeiro (quarta-feira), na Curuzu, passou das 20 horas para 21h30. O Remo também vai enfrentar o Amazônia, dia 27, no Baenão, às 21h30.

A tabela ainda detalha outros jogos da primeira rodada. O Águia de Marabá enfrenta a Tuna Luso no Rosenão, em Parauapebas, às 18 horas do dia 27 de janeiro (quinta-feira). Já o Castanhal encara o Paragominas, no Modelão, às 15h30 do dia 27. Os únicos jogos que ainda seguem sem definição são do Tapajós X Independente e Itupiranga x Caeté por causa do laudos dos estádios, o que deve ser definido nesta semana.

Segunda rodada do Parazão

A FPF ainda definiu os horários, datas e locais dos jogos da segunda rodada. O clássico entre Tuna Luso e Paysandu será no Estádio do Souza, no dia 30 de janeiro (domingo), às 9h30.

No mesmo dia, o Remo enfrenta o Paragominas, às 16 horas, na Arena Verde, na cidade do Jacaré.

O Caeté enfrenta o Tapajós no Diogão, às 15h30 do dia 29 de janeiro (sábado). Já o Bragantino recebe o Águia de Marabá, às 15h30 do dia 30, no Diogão.

O Amazônia joga contra o Castanhal no dia 30 de janeiro, às 15h30, no CT do Remo, em Outeiro. E o Independente enfrenta o Itupiranga no dia 30, às 16 horas, no Navegantão, em Tucuruí.