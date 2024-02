Hélio dos Anjos e Ricardo Catalá confrontam experiência e juventude no Re-Pa 771

Os comandantes de Remo e Paysandu serão personagens importantes no Re-Pa que será disputado neste domingo (4), pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Se de um lado o Papão tem no comando Hélio dos Anjos, o treinador mais experiente da competição e invicto em clássicos no Pará, o Remo terá a presença de Ricardo Catalá, técnico jovem e que só disputou o clássico uma vez.

A última - e única vez - que os treinadores se enfrentaram foi em julho do ano passado, pela Série C do Brasileirão. Na ocasião, o Paysandu saiu de campo vencedor, por 1 a 0, com gol de pênalti de Mário Sérgio. O resultado, inclusive, parece estar engasgado na garganta de Catalá, treinador remista.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o comandante azulino disse que aquele jogo foi condicionado por uma marcação errada da arbitragem. Por conta disso, e pelo fato do Remo ter passado por uma intensa modificação no elenco nos últimos meses, ele acredita que o Leão possa ter um resultado melhor no próximo domingo.

"O resultado foi fruto de muitas coisas, dentre elas a decisão do árbitro de marcar um pênalti inexistente a favor do adversário. Esse é o tipo de coisa que eu não controlo. Acho que no último clássico fizemos um bom jogo, equilibrado, competimos e tivemos a possibilidade de manter o jogo aberto até o último minuto. A nossa ideia agora é fazer um jogo consistente, agressivo, sabendo que o momento da temporada não favorece, mas a ideia é que a gente corra bastante, que a gente se entregue", explicou.

O Remo, inclusive, terá tempo de sobra para se preparar para o clássico deste domingo. Como teve uma partida adiada pelo Parazão, o Leão ficará 10 dias sem jogar até o duelo contra o Paysandu. Questionado sobre se o descanso forçado será uma arma positiva ou negativa para o clube, Catalá preferiu relativizar.

"Difícil de falar se ajuda ou atrapalha, porque tudo no futebol está condicionado ao resultado. Acho que tem coisas boas e coisas não tão boas desse período inativo de jogos. As boas são que você tem tempo para treinar alguns ajustes. As coisas ruins ou aquilo que não é tão positivo é que você deixa de adquirir um ritmo de jogo que nesse momento da temporada é importante. Mas futebol é sobre adversidade, sobre vencer obstáculos. A gente está preparado, pronto, vamos competir bem, vamos fazer um jogo bacana", afirmou.

Experiência em campo

Vitorioso, invicto em clássicos e ídolo da torcida. Assim é que o treinador Hélio dos Anjos chega para o Re-Pa 771. Embalado pelo acesso do Paysandu à Série B, conquistado no final da temporada passada, o mineiro de 65 anos pode ser tratado como o grande favorito no duelo deste domingo. O bom retrospecto em cima do maior rival credencia ainda mais o treinador a um resultado positivo.

De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador mineiro, de 65 anos, tem um aproveitamento de mais de 80% no clássico Rei da Amazônia. Vale destacar, também, que o técnico já treinou tanto Papão quanto Leão.

Segundo o levantamento feito pelo O Liberal, Hélio dos Anjos disputou o clássico Re-Pa em 11 oportunidades: duas pelo Remo e nove pelo Paysandu. Nesse período, o treinador acumulou nove vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 81%.

A reportagem procurou o Paysandu para obter uma entrevista exclusiva com o treinador. O objetivo era saber detalhes sobre a preparação do clube para o clássico e saber os "segredos" de Hélio para a invencibilidade. No entanto, o Papão não se manifestou sobre o pedido até o fechamento desta edição.

Entretanto, em entrevista no dia 1º de fevereiro à jornalista Syanne Neno, o treinador sobre a preparação para o Re-Pa. Segundo ele, o principal foco do Paysandu nesses últimos dias é recuperação do condicionamento físico, prejudicado por jogos no interior.

"Nós vamos ter o nosso principal adversário agora, mas vamos ter mais jogos que eles no resto da temporada. Por isso a nossa preparação difere dos clubes com calendário mais achatado. A primeira coisa que a gente olha para contratação é minutagem”, explicou.

Re-Pa

Paysandu x Remo duelam às 17h do próximo domingo (4), no Mangueirão, em Belém, em partida válida pela 5ª rodada do Parazão. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance com fotos e vídeos exclusivos no OLiberal.com.