Lateral esquerdo ex-Paysandu renova com o Botafogo até o fim da Série B

Um dia de definições no Botafogo. O clube de General Severiano renovou, nesta sexta-feira, o contrato de empréstimo de Guilherme Santos junto à Tombense-MG até o dia 31 de dezembro de 2021, no fim da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A renovação foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira e o lateral-esquerdo terá o segundo ano consecutivo atuando pelo clube de General Severiano.

Guilherme Santos, que perdeu a reta final da temporada por conta de uma lesão, ficou conhecido pela polivalência, chegando a atuar até como volante durante 2020.

O defensor tinha propostas de uma equipe da Série A na mão, mas optou pela permanência no Botafogo. O lateral esquerdo, portanto, será mais opção de elenco para Marcelo Chamusca.