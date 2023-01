Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Águia de Marabá para a disputa do Campeonato Paraense; veja

Quarto colocado no Campeonato Paraense do ano passado, o Águia de Marabá quer manter a escrita de permanecer entre as grandes forças do futebol estadual. O Azulão Marabaense vem trabalhando continuamente, realizando treinos e amistosos, visando a estreia no certame, que acontece no próximo dia 22, contra o Castanhal, no Ninho do Japiim. Vale lembrar que o Azulão terá calendário cheio para este ano. Além do Parazão 2023, o clube de Marabá está classificado para a Série D, que começa a partir de abril.

Além disso, com o título da Copa Verde conquistado pelo Paysandu, o Águia assegurou uma vaga na Copa do Brasil deste ano. Embora não tenha um título estadual em sua galeria, o Águia bateu na trave duas vezes, nos anos de 2008 e 2010, quando conquistou as taças Cidade de Belém e Estado do Pará, respectivamente, que equivalem ao primeiro e segundo turno. O clube também possui em sua galeria cinco títulos de Campeão do Interior, nos anos de 2001, 2003, 2008, 2010 e 2022.

Conheça mais sobre o Águia de Marabá

Presidente: Sebastião Ferreira Neto

Mascote: Águia

Técnico: Mathaus Sodré

O técnico Mathaus Sodré é natural de São Paulo e teve a primeira passagem pelo Azulão em 2021, como auxiliar técnico de João Galvão, ex-coordenador técnico do Remo. Antes da passagem pelo Azulão, Mathaus já trabalhou nas categorias de base da Portuguesa e foi auxiliar técnico do Oeste-SP e do Zheijiang Yiteng, da China. Essa será a primeira experiência do jovem técnico de 35 anos no comando de um clube profissional.

"Esperamos fazer uma boa campanha, respeitando sempre os adversários, mas almejamos coisas grandes na competição", garante o treinador Mathaus Sodré.

Folha Salarial estimada: R$ 150 mil

Mando de campo: Zinho Oliveira

Capacidade: 3.500 pessoas

A equipe do Águia de Marabá vem realizando alguns amistosos ao longo da sua pré-temporada. O primeiro deles foi um jogo difícil contra a garotada do Sub-20 do Parauapebas, vencido por 2 a 1, diante de bom público, no Zinho Oliveira, em Marabá. Em seguida, o Azulão realizou outra partida, no Complexo Esportivo Poeirão, localizado na cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará, contra o Independente. Neste duelo a equipe de Marabá venceu por 1 a 0. Já o último compromisso foi realizado no dia 16, contra o São Francisco, mas desta vez o placar terminou em um empate em 0 a 0.