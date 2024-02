Guarani x Santo André: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/02) pelo Paulistão

Guarani x Santo André disputam nesta quinta-feira (15/02) a 8° rodada do Paulistão. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Guarani x Santo André ao vivo?

A partida Guarani x Santo André​ poderá ser assistida pela CazéTV e pelo Paulistão Play, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Guarani x Santo André chegam para o jogo?

Guarani está na lanterna do Grupo B com 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Santo André é o lanterna do Grupo A e acumula 3 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 11 gols sofridos.

Guarani x Santo André: prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Heitor, Léo Santos, Rayan e Maik Silva; Camacho, Anderson Leite e Régis; Reinaldo, Derek e João Victor (Chay). Técnico: Rodrigo Leitão.

Santo André: Luiz Daniel; Junior Caiçara, Afonso, Walce e Igor Fernandes; Marciel , Robinho, Dudu Vieira e Bruno Michel; Léo Passos e Lohan. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Guarani x Santo André

Campeonato Paulista

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2024, 19h30