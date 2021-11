Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, em Porto Alegre. Para o Tricolor, a luta é pela permanência na Série A em sua Arena. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda sonha com o título nacional, mas está mesmo de olho na decisão da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras no Uruguai.

Pelo lado do Grêmio, a boa notícia é a volta de Douglas Costa à lista de relacionados. Recuperado de uma lesão muscular, o camisa 10 não atua desde o dia 9 de novembro, quando o Tricolor Gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Pelo lado dos cariocas, Gabi recebeu o terceiro cartão amarelo e, assim, cumpre suspensão automática no jogo desta terça-feira. No entanto, a tendência é de que Renato escale o time reserva para enfrentar o Grêmio, justamente para evitar qualquer time de lesão antes da final. Desse modo, o artilheiro do Fla, provavelmente, já não entraria em campo.

Confira mais informações da partida entre Grêmio e Flamengo:

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 23 de novembro de 2021, às 21h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa/SC)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)

Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Ferreira e Campaz; Diego Souza

Desfalques: -

Suspensos: -

Pendurados: Lucas Silva, Douglas Costa, Villasanti, Pedro Geromel, Vanderson, Vagner Mancini (técnico), Rodrigues, Mateus Sarará, Darlan, Fernando Henrique, Diego Souza e Victor Bobsin

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Hugo Souza; Matheuzinho; Léo Pereira (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Ramon (Renê); Thiago Maia, João Gomes, Diego e Vitinho; Kenedy e Vitor Gabriel

Desfalques:

Suspensos: Gabi

Pendurados: Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Rodinei e Everton Ribeiro