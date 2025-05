Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pelo Brasileirão

Grêmio x Bahia disputam hoje, domingo (25/05), a 10° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio acumula no Brasileirão com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Bahia acumula um total de 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Grêmio x Bahia: prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Ronald (Lucas Esteves), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Monsalve; Amuzu (Alysson), Braithwaite e Cristian Oliveira. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Acevedo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 25 de maio de 2025, 11h