Goleiro ex-dupla Re-Pa pega pênalti e elimina Santa Cruz da Copa Nordeste

Em mata-mata da Copa do Nordeste, o goleiro Douglas Dias, que jogou no Remo e no Paysandu, pegou o terceiro pênalti do Santa Cruz-PE e garantiu o Floresta-CE nas quartas de final da competição. No tempo normal, o jogo ficou empatado em 3 a 3. Já nas penalidades máximas, o Verdão da Vila venceu por 4 a 2.

Em jogo bem movimentado, os goleiros dos times trabalharam bastante. Durante a partida, Douglas fez defesas importantes para o time cearense, assim como Jordan para a equipe pernambucana.

A primeira cobrança de pênalti foi do Santa Cruz, com Pipico, que cobrou com um chute na trave. Lelê e Leonan marcaram para o Santa. Mas na quarta cobrança do time pernambucano, Douglas pegou e com o gol de Dudu, o Floresta-CE avançou para a próxima fase.

Douglas jogou no Paysandu em 2014 e fez 10 partidas. Já pelo Remo, atuou apenas uma vez, em 2018.