Gol de Marcelo foi apenas o segundo de falta da dupla Re-Pa em 2021

O Paysandu viveu momentos de tensão no fim de semana, na Série C. Após estar perdendo de 2 a 0 para o Volta Redonda-RJ, a equipe conseguiu o empate em 2 a 2. Aos 39 do segundo tempo, o lateral Marcelo mandou no ângulo e marcou o primeiro gol de falta do Papão em 2021 e apenas o segundo da dupla Re-Pa no ano.

Assista ao gol de Marcelo

Assim como o Paysandu, o Remo só tem uma cobrança certeira no ano. Foi no dia 15 de maio, na disputa do terceiro lugar do Parazão 2021 contra o Castanhal, vencida por 3 a 0 pelo Leão. Aos oito do segundo tempo, o meia Felipe Gedoz cobrou tirando da barreira, no canto esquerdo do goleiro.

Assista ao gol de Gedoz

No Remo, o número é estranho, considerando que Gedoz é o homem da bola parada. Além disso, o lateral-esquerdo Marlon também costuma arriscar nas cobranças de longa distância, para aproveitar a forte batida que tem.

Já no Paysandu, havia uma falta de cobradores. O meia Ruy se candidatou a ser o homem da bola parada bicolor. Mas com a ida de Ruy para o banco e a chegada de Marcelo, o lateral logo se tornou a principal opção neste aspecto e agora foi recompensado com um importante gol.

Confira a lista de gols de faltas da dupla Re-Pa este ano

15/05/2021 - Remo 3x0 Castanhal - Felipe Gedoz

23/08/2021 - Volta Redonda 2x2 Paysandu - Marcelo