Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão

Goiás x América-MG disputam hoje, quarta-feira (06/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x América-MG ao vivo?

A partida entre Goiás x América-MG​​ poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Goiás x América-MG chegam para o jogo?

Goiás é o 18° colocado do Brasileirão e acumula 8 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, 35 gols marcados e 53 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pela competição e já tem seu rebaixamento confirmado.

América-MG ocupa a lanterna do campeonato com 5 vitórias, 9 emaptes, 23 derrotas, 42 gols marcados e 80 gols sofridos. Antes de sua vitória contra Bahia na última rodada, a equipe estava em uma sequência de 4 derrotas.

Goiás x América-MG: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Edu e Bruno Melo; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Anderson Oliveira e Pedrinho (Matheus Babi). Técnico: Mário Henrique.

América: Jori; Rodriguinho, Éder, Júlio e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno, Martinez (Alê) e Juninho; Adyson e Renato Marques. Técnico (interino): Diogo Giacomini.

FICHA TÉCNICA

Goiás x América-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 06 de dezembro de 2023, 19h