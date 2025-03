Godoy Cruz x Talleres: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Argentino

Godoy Cruz x Talleres disputam hoje, sábado (22/03), uma partida atrasada pela 3° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Víctor Antonio Legrotaglie, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Godoy Cruz x Talleres ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Talleres é o 13° colocado do Grupo B da Série A argentina e soma 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Godoy Cruz ocupa a 9° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Godoy Cruz x Talleres: prováveis escalações

Godoy Cruz: Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Rasmussen e Morán; Bruno Leyes e Poggi; Facundo Altamira, Fernández e Yañez; Parzajuk. Técnico: Ernesto Pedernera.

Talleres: Herrera; Navarro, Rodríguez, Portillo e Schott; Galarza e Portilla; Galarza, Botta e Palacios; Bustos. Técnico: Alexander Medina.

FICHA TÉCNICA

Godoy Cruz x Talleres

Campeonato Argentino

Local: Estádio Víctor Antonio Legrotaglie, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 22 de março de 2025, 17h