Godoy Cruz x Lanús: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (17/04) pelo Campeonato Argentino

As equipes Godoy Cruz x Lanús disputam nesta segunda-feira (17/04) a 12° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Godoy Cruz x Lanús?

A partida Godoy Cruz x Lanús não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Godoy Cruz x Lanús​​ chegam para o jogo?

Godoy Cruz está em 15° lugar e soma 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.

Já Lanús ocupa a 8° posição com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Prováveis escalações

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Juan Meli; Roberto Fernández, Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Nahuel Ulariaga; Hernán López, Salomón Rodríguez. Técnico: Daniel Oldrá.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Braian Aguirre; Lautaro Acosta, Luciano Boggio, Facundo Pérez; Franco Troyansky, Leandro Díaz, Pedro De la Vega. Técnico: Frank Darío Kudelka.

FICHA TÉCNICA

Godoy Cruz x Lanús

Campeonato Argentino

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 17 de abril de 2023, 21h30