Globo atinge pico de 45 pontos de audiência no Rio com novo título brasileiro do Flamengo

O Flamengo saiu derrotado contra o São Paulo por 2 a 1 na noite de quinta-feira, mas também saiu campeão do Campeonato Brasileiro após o empate do Internacional por 0 a 0 com o Corinthians. Além disso, a Globo saiu com grandes números na audiência.

Segundo dados prévios obtidos pelo "UOL", a Rede Globo registrou uma média de 41 pontos de audiência na cidade do Rio de Janeiro durante a exibição da partida entre Flamengo e São Paulo, atingindo um pico de 45 pontos no segundo tempo.

A Globo também obteve resultados impressionantes em Porto Alegre com a exibição da partida entre Internacional e Corinthians. A emissora obteve uma média de 40 pontos na audiência e um pico de 44 pontos.

Outra praça que também impressionou com seus números foi Manaus, que atingiu picos de 53 pontos de audiência para assitir a partida do Flamengo contra o São Paulo.