Gastroenterite: Barcelona cancela jogo com Juventus devido a surto viral no elenco

O time do Barcelona cancelou o amistoso, deste sábado (22), contra a Juventus, que estava previsto para acontecer às 23h30 (horário de Brasília), nos Estados Unidos. A decisão foi tomada após um surto de gastroenterite viral, afetando parte do elenco do clube espanhol. Nas redes sociais, o Barcelona comunicou o ocorrido e informou sobre a impossibilidade de realizar a partida.

"O FC Barcelona informa que o jogo contra o Juventus FC, agendado para hoje, 22 de julho, às 19h30, no Levi's Stadium, como parte do Soccer Champions Tour, foi cancelado. Uma parte significativa do plantel blaugrana apresenta uma gastroenterite viral", diz nota oficial do clube.

O amistoso fazia parte da preparação da equipe para a próxima temporada. O Barcelona ainda tem outros três jogos marcados nos Estados Unidos. O clube enfrentaria o Arsenal no dia 26 de julho, o Real Madrid no dia 29 de julho e o Milan no dia 01 de agosto, em uma 'excursão' pelo país norte-americano.

Agora, a equipe terá que lidar com o surto viral e tomar as medidas necessárias para a recuperação dos atletas, antes de seguir com os demais compromissos programados para a pré-temporada. O cancelamento do jogo contra a Juventus coloca em xeque a participação do Barcelona nos próximos amistosos agendados nos Estados Unidos. Resta aguardar novas informações do clube sobre o estado de saúde dos jogadores e possíveis ajustes na agenda da equipe.