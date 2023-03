O que é gastroenterite? Saiba os sintomas, as possíveis causas e tratamento para a doença

A gastroenterite é uma condição inflamatória que afeta o estômago e o intestino, geralmente desencadeada pela ingestão de alimentos estragados, resultando em sintomas como dor abdominal, náusea, vômito e diarreia. Embora a contaminação alimentar seja a causa mais comum, a gastroenterite também pode ser transmitida pelo contato próximo com pessoas infectadas ou pelo toque em superfícies contaminadas seguido da introdução das mãos na boca.

O tratamento da gastroenterite visa prevenir a desidratação por meio da ingestão de líquidos em abundância e recomenda-se uma dieta leve com alimentos de fácil digestão e baixo teor de gordura para ajudar na recuperação do sistema digestivo. É importante seguir uma dieta apropriada para a gastroenterite.

Quais os sintomas mais comuns da gastroenterite?



Diarreia intensa e súbita;

mal-estar geral;

dor abdominal;

náusea;

vômito;

dor no corpo;

febre baixa;

dor de cabeça;

perda de apetite.

Os sintomas podem aparecer rapidamente após o consumo de alimentos contaminados ou levar até 24 horas para se manifestar.

Qual é a duração da gastroenterite?

Em geral, os casos de gastroenterite duram de 3 a 5 dias. Contudo, a duração dos sintomas pode variar de acordo com a causa da inflamação, podendo persistir por até 10 dias em alguns indivíduos.

Como é realizado o diagnóstico de gastrinterite?

Para diagnosticar a gastroenterite, o médico realiza exames físicos, como verificação da pressão arterial e ausculta do coração, avaliação dos sintomas apresentados e histórico médico do paciente. Além disso, podem ser solicitados exames específicos, como de fezes, urina e sangue, para confirmar o diagnóstico.

Principais causas da gastroenterite



A gastroenterite é mais comum em crianças e idosos e é frequentemente causada pela ingestão de alimentos contaminados ou estragados. As toxinas produzidas pelos microrganismos podem causar irritação da mucosa gástrica e infecções por vírus, bactérias ou parasitas no organismo. A transmissão também pode ocorrer pelo contato das mãos sujas com a boca, mas a carga infecciosa deve ser alta para causar a gastroenterite.