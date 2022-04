Galvão Bueno fecha parceria com empresa de Felipe Neto. 'Início de uma nova história'; veja

Depois de encerrar uma parceria que já durava 41 anos, o narrador esportivo Galvão Bueno comentou a virada na carreira, após fechar parceria com a emprersa "Play9", de propriedade do influenciador digital Felipe Neto. Através das redes sociais, o veterano da transmissão esportiva brindou a nova fase e projeta novos horizontes no mundo digital.

Galvão anunciou em março a saída da Rede Globo. Na nova empresa, ele irá criar produtos de conteúdo e branded contet (criação de conteúdo de marca) em plataformas digitais. O próprio Felipe Neto compartilhou no final de semana uma reportagem sobre a contratação de Galvão, que respondeu a referência. Galvão Bueno deve focar suas participações no YouTube e Twitch

Veja:

Além de Galvão Bueno, a empresa do influenciador conta com outras parcerias de peso no mundo esportivo, como Tino Marcos, Pedro Bassan, Roberto Cabrini e Marcos Uchôa.