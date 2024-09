FPF e Iberleague promovem Circuito Paraense de Futebol de Base

A Federação Paraense de Futebol (FPF), em parceria com a Iberleague Pará, deu início nesta quinta-feira (12) ao Circuito Paraense de Futebol de Base, evento que marca o retorno dos festivais voltados às categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, após uma década. A competição, que se estende até sábado, tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do futebol de base no estado e incentivar a formação de jovens atletas.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a realização do circuito representa um passo importante na promoção do esporte entre as novas gerações, proporcionando um ambiente adequado para que os jovens aprimorem suas habilidades em um contexto de competição saudável. Para a FPF, este é mais um exemplo de seu papel ativo no suporte ao futebol de base, reforçando o compromisso com a formação de talentos locais.

Com o retorno desse evento, a FPF reafirma seu empenho em garantir a continuidade e o desenvolvimento do futebol de base no Pará, oferecendo novas oportunidades para jovens atletas e fortalecendo o esporte no estado.