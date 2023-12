FPF define data e horário dos jogos da semifinal do Parazão Sub-20; veja

O Campeonato Paraense da categoria sub-20 segue para a reta final, com a composição dos jogos da semifinal. Paysandu, Castanhal, Tuna Luso e Carajás estão na disputa, que começa no próximo dia 26, com dois jogos disputados às 15 horas.

A composição da semifinal se deu após os resultados das quartas, que consagrou os quatro melhores do torneio. Na última quinta-feira, o Paysandu derrotou o Juventude por 2 a 0, enquanto a Tuna Luso bateu o Santa Maria por 1 a 0. Já o Carajás passou pelo CRT-23 pelo placar de 2 a 0 e, por fim, O Castanhal venceu o Tapajós nas penalidades após o empate em 1 a 1 no tempo normal.

Com isso, os confrontos ficaram definidos da seguinte forma:

26/12 - Paysandu x Castanhal - Campo 1 do Ceju, às 15 horas.

26/12 - Tuna Luso x Carajás - Estádio Francisco Vasques, às 15 horas