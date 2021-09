Formato do Campeonato Paraense sub-17 deste ano é definido

O formato do Campeonato Paraense sub-17 de 2021 está definido. Nesta quinta-feira (23), após o congresso técnico, foram divulgados os clubes e grupos da competição. Além de condições de estádios e protocolos de segurança. Ao todo, 34 times se inscreveram na disputa.

Formato

Na categoria, são 12 grupos, 10 (A a J) com três integrantes, que disputam os jogos de ida, com duas partidas por equipe. Apenas os grupos com dois times (K e L) fazem partidas de ida e volta. O melhor clube dentro de cada chave avança para a segunda fase, assim como os segundos melhores colocados de A a J. Apenas os primeiros dos grupos K e L avançam.

Nas oitavas de finais, os 16 classificados passam por sorteio (24 horas depois do final da primeira fase), para definir os confrontos. Já nas quartas, os times jogam partidas de ida e volta para avançarem, assim como na semifinal e final.

Protocolo

Como já foi adiantado, os jogadores terão que apresentar cópia do cartão de vacinação contra a Covid-19 ou carteira de vacinação digital, o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis (caso o jovem não tiver tomado a vacina), com a cópia dos documentos dos responsáveis em anexo ou assinatura registrada em cartório. Além de exames 72 horas antes da primeira rodada e inquérito epidemiológico antes dos jogos.

Mando de campo

No que diz respeito aos estádios, as equipes devem indicar seu mando de jogo até 10 dias antes da competição. Caso não seja feito, fica a critério do departamento de competições da FPF determinar o local, sendo que os custos ficam por conta do clube mandante.

Além disso, os campos precisam ser aprovados pela diretoria de segurança da FPF. E com relação ao público, os clubes têm que seguir os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias dos municípios.

Grupos

A

Desportiva

Tapajós

Sport Belém

B

Remo

Comercial

Vila Rica

C

Paysandu

São Raimundo

Sport Club Brasil

D

Fonte Nova

Tuna

Carajás

E

Tiradentes

ESMAC

Craques do Futuro

F

Paraense

Santa Rosa

Pinheirense

G

União Paraense

Pedreira

Barbarense

H

Águia

Parauapebas

Itupiranga

I

Castelo dos Sonhos

Castanhal

Izabelense

J

Caeté

Real Naval

Meninos de Ouro

K

Vênus

Cametá

L

Trabalhista

São Francisco