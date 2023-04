Fluminense x The Strongest: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/04) pela Libertadores

As equipes Fluminense x The Strongest disputam nesta terça-feira (18/04) segunda partida pela Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x The Strongest ao vivo?

A partida Fluminense x The Strongest pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Fluminense x The Strongest chegam para o jogo?

Com Fernando Diniz à frente do time, o Tricolor vem em ascensão, acumulando três vitórias consecutivas na temporada. O artilheiro da equipe, Cano, estará em campo, além de outros nomes importantes como Jhon Árias e Paulo Henrique Ganso. Atualmente, a equipe lidera o Campeonato Brasileiro e acabou de conquistar o Carioca vencendo o rival Flamengo. Já os bolivianos tiveram um resultado impressionante na rodada inaugural, vencendo o River Plate em La Paz. O The Strongest lidera a liga nacional com o mesmo número de pontos do arquirrival Bolívar, porém, com dois jogos a menos. A equipe é forte na altitude, mas enfrenta dificuldades quando joga em terrenos mais baixos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Alexsander, André e Ganso (Lima); Jhon Arias, Germán Cano e Keno.

Técnico: Fernando Diniz

The Strongest: Viscarra; Jusino, Roca, Castillo e Arrascaita; Ortega, Quiroga, Ursino e Chura; Isnaldo e Triverio.

Técnico: Ismael Rescalvo

FICHA TÉCNICA

Fluminense x The Strongest

Copa Libertadores da América

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 19h