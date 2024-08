Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/08) pela Libertadores

Fluminense x Grêmio disputam nesta terça-feira (20/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio foi o vice-líder do Grupo C da Libertadores e somou nesse 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Fluminense liderou invicto o Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Grêmio por 2 a 1.

VEJA MAIS

Fluminense x Grêmio: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga; André, Nonato (Martinelli), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Marchesín; Gustavo Martins (Cristaldo), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi e Reinaldo; Pavon, Soteldo e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de agosto de 2024, 19h