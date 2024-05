Floresta x Ferroviário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/05) pela Série C

Floresta x Ferroviário disputam hoje, terça-feira (28/05), a 6° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Floresta x Ferroviário ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Floresta é o lanterna da Série C, perdeu todas as 5 partidas que jogou, marcou 3 gols e teve sua defesa vazada 11 vezes.

Já Ferroviário está em 18° lugar, ainda não venceu e acumula 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 13 gols sofridos.

Floresta x Ferroviário: prováveis escalações

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima, Bruno Ré; Lucas Alisson, Marcelo, Lucas Santos; Felipe Marques, Romarinho, Lohan. Técnico: Marcelo Cabo.

Ferroviário: Douglas; Wesley, William Rocha, Alisson, Renan; Vinicius Paulista, Lincoln, Romarinho; Gabryel, Vinicius Alves, Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 28 de maio de 2024, 20h